какой объем раствора гидроксида натрия с массовой долей 25 % и плотностью 1.23г/мл потребуется для полного гидролиза 15 г метилового эфира пропионовой кислоты?

Гость: Гость:

все как всегда просто) NaOH+C2H5COOCH3=CH3OH+C2H5COONa значит 15/88=0,17 моль эфира значит столько же NaOH значит масса 0,17*40=6,818 г значит 6,818*100%/25%=27,27 г раствор значит 27,27/1,23=22,17 мл раствора