1) В школьной столовой предлагаются два блюда: салат и макароны с котлетой. Сколько битов несет сообщение о том, что ученик выбрал себе макароны с котлетой? 2)Сколько бит информации содержит сообщение состоящее из 5 символов пр...
Экономика
1) В школьной столовой предлагаются два блюда: салат и макароны с котлетой. Сколько битов несет сообщение о том, что ученик выбрал себе макароны с котлетой? 2)Сколько бит информации содержит сообщение состоящее из 5 символов при использовании алфавита состоящего из 64 символов? 3) Реферат учащегося имеет объем 20 Кбайт, каждая страница содержит 32 строки по 64 символа. Мощность алфавита 256. Сколько страниц в реферате?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Количество возможных событий равно двум. Значит N=2, подставляем в формулу N=2^i, i=1 бит. 2) Находим значение информационной емкости одного символа. N=2^i, подставляя значение в формулу, получаем N=64, значит, i=6 бит-информационная емкость 1 символа, значит 5*6=30 бит. 3) I=8 бит=1 байту (20*1024)/(32*64*1)= 10
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