1) В школьной столовой предлагаются два блюда: салат и макароны с котлетой. Сколько битов несет сообщение о том, что ученик выбрал себе макароны с котлетой? 2)Сколько бит информации содержит сообщение состоящее из 5 символов пр...

Экономика

1) В школьной столовой предлагаются два блюда: салат и макароны с котлетой. Сколько битов несет сообщение о том, что ученик выбрал себе макароны с котлетой? 2)Сколько бит информации содержит сообщение состоящее из 5 символов при использовании алфавита состоящего из 64 символов? 3) Реферат учащегося имеет объем 20 Кбайт, каждая страница содержит 32 строки по 64 символа. Мощность алфавита 256. Сколько страниц в реферате?

Автор: Гость