Какой может быть длина тртьей стороны треугольника, если две другие его стороны равны соответствено:  а)7см. и 16 см; б)21см. 7мм. и 47см.6мм; в)5см. и 12см.; г)2см.3мм. и 7см.8мм?

Гость: Гость:

Ни одна из сторон тр-ка не должна быть больше суммы 2-х других. Исходя из этого получим допустимые области значений для третьей стороны: а) (9; 23) см б) (25,9; 69,3) см в) (7; 17) см г) (5,5; 10,1) см