мяч брошен вертикально вверх со скоростью 20м с на какой высоте кинетическая энергия мяча будет составлять 3/5 часть его потенциальной энергии?
Физика
мяч брошен вертикально вверх со скоростью 20м с на какой высоте кинетическая энергия мяча будет составлять 3/5 часть его потенциальной энергии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону сохр. мех. энергии: [latex]\frac{mv^2}{2}=mgh+0,6mgh.[/latex] Отсюда получим: [latex]h=\frac{v^2}{3,2g}=\frac{400}{32}=12,5\ m.[/latex] Ответ: 12,5 м.
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