мяч брошен вертикально вверх со скоростью 20м с на какой высоте кинетическая энергия мяча будет составлять 3/5 часть его потенциальной энергии?

Физика

мяч брошен вертикально вверх со скоростью 20м с на какой высоте кинетическая энергия мяча будет составлять 3/5 часть его потенциальной энергии?

Автор: Гость