в школьном туристском слете приняло участие 35% всех учащихсся школы,это 224 ученика.Количество учащихся,не принявших участия в туристском слете,составило:
Математика
в школьном туристском слете приняло участие 35% всех учащихсся школы,это 224 ученика.Количество учащихся,не принявших участия в туристском слете,составило:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
224/35=6.4 6.4*65=416
Гость:
224*100/35=640 - всего учащихся в школе 640-224 = 416 - учащихся, не приневших участия.
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