в школьном туристском слете приняло участие 35% всех учащихсся школы,это 224 ученика.Количество учащихся,не принявших участия в туристском слете,составило:

Математика

в школьном туристском слете приняло участие 35% всех учащихсся школы,это 224 ученика.Количество учащихся,не принявших участия в туристском слете,составило:

Автор: Гость