Толя начал читать книгу когда Сережа прочитал уже 24 страницы такой же книги. Догонит ли Толя Сережу через 5 дней если Толя читает в день 18 страниц а Сережа 12 страниц?

Математика

Толя начал читать книгу когда Сережа прочитал уже 24 страницы такой же книги. Догонит ли Толя Сережу через 5 дней если Толя читает в день 18 страниц а Сережа 12 страниц?

Автор: Гость