Толя начал читать книгу когда Сережа прочитал уже 24 страницы такой же книги. Догонит ли Толя Сережу через 5 дней если Толя читает в день 18 страниц а Сережа 12 страниц?
Математика
Толя начал читать книгу когда Сережа прочитал уже 24 страницы такой же книги. Догонит ли Толя Сережу через 5 дней если Толя читает в день 18 страниц а Сережа 12 страниц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*5 = 60 стр прочитает Сережа за 5дней 60+24 = 84 страницы прочитанных Сережей за 5 дней 18*5 = 90 страниц прочитает Толя за 5 дней Ответ: Толя догонит Сережу и даже перегонит на 6 страниц
Гость:
24+5*12=84с-прочитает Сережа 18*5=90с-прочитает Толя за 5 дней 90>84,значит догонит и перегонит
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