Вычислите: (5^(4)*0.2^(-2))/125^(2)
Алгебра
Вычислите: (5^(4)*0.2^(-2))/125^(2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=(5^4*(2/10)^-2):125^2=5^4*(10/2)^2:125^2=5^4*25:125^2=5^4*5^2:(5^3)^2=5^6:5^6=1
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