При определении групп крови в городе обнаружено, что среди 4200 человек 1218 имеют группу крови М, 882 человека – группу N и 2100 – группу МN. Определите частоты аллелей в популяции.
Биология
При определении групп крови в городе обнаружено, что среди 4200 человек 1218 имеют группу крови М, 882 человека – группу N и 2100 – группу МN. Определите частоты аллелей в популяции.
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