При определении групп крови в городе обнаружено, что среди 4200 человек 1218 имеют группу крови М, 882 человека – группу N и 2100 – группу МN. Определите частоты аллелей в популяции.

Биология

При определении групп крови в городе обнаружено, что среди 4200 человек 1218 имеют группу крови М, 882 человека – группу N и 2100 – группу МN. Определите частоты аллелей в популяции.

Автор: Гость