Действия Российских царей в 1580-1590-е годы. цари: Иван Грозный, Федор Иоанович, Борис Годунов. Цель??? Последствия???  

Гость: Гость:

все действия этих царей были направлены на увеличинение территорий и объединение близ лежащих земель. ливонская война 1558-1583гг. противники Ливония, Швеция, Дания. 1 половина войны:захват нарвы и Дерпта. распад Ливонского ордена. но потом поражение под полоцком и оршей. Польша вторгается в Россию и захватывает Полоцк. В итоге Россия проигрывает эту войну. в 1582 перемирие на 10 лет с Польшей, Россия уступает всю Ливонию и Полоцк.а Росии остается карелия и юж.побережье финляндии. 1583- перемирие со Швецией. Россия вынуждена отдать Ям,Копорье,Ивангород и Нарву. поход Ермака, присоединение Сибири, волжский торговый путь. при Федоре Ивановиче вернули при войне со Швецией 1890-1893гг Ям,Ивангород,Коропье и Корелу.при Борисе годунове: небольшая милось с его стороны к крестьянам, расправа с боярской оппозицией,частичное разрешение крестьянских переходов,бесплатная раздача хлеба из царских закромов(в чем я сомневаюсь), голод 1601-1603гг.. немного ослабился авторитет Бориса. в следствие восстание Хлопка Косолапа.Борьба с Лжедмитрием,переход царского войска на сторону самозванца,убит сторонниками Лжедмитрия.