Действия Российских царей в 1580-1590-е годы. цари: Иван Грозный, Федор Иоанович, Борис Годунов. Цель??? Последствия???
Обществознание
Действия Российских царей в 1580-1590-е годы. цари: Иван Грозный, Федор Иоанович, Борис Годунов. Цель??? Последствия???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
все действия этих царей были направлены на увеличинение территорий и объединение близ лежащих земель. ливонская война 1558-1583гг. противники Ливония, Швеция, Дания. 1 половина войны:захват нарвы и Дерпта. распад Ливонского ордена. но потом поражение под полоцком и оршей. Польша вторгается в Россию и захватывает Полоцк. В итоге Россия проигрывает эту войну. в 1582 перемирие на 10 лет с Польшей, Россия уступает всю Ливонию и Полоцк.а Росии остается карелия и юж.побережье финляндии. 1583- перемирие со Швецией. Россия вынуждена отдать Ям,Копорье,Ивангород и Нарву. поход Ермака, присоединение Сибири, волжский торговый путь. при Федоре Ивановиче вернули при войне со Швецией 1890-1893гг Ям,Ивангород,Коропье и Корелу.при Борисе годунове: небольшая милось с его стороны к крестьянам, расправа с боярской оппозицией,частичное разрешение крестьянских переходов,бесплатная раздача хлеба из царских закромов(в чем я сомневаюсь), голод 1601-1603гг.. немного ослабился авторитет Бориса. в следствие восстание Хлопка Косолапа.Борьба с Лжедмитрием,переход царского войска на сторону самозванца,убит сторонниками Лжедмитрия.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
При определении групп крови в городе обнаружено, что среди 4200 человек 1218 имеют группу крови М, 882 человека – группу N и 2100 – группу МN. Опре...
Геометрия
АС-диагональ прямоугольника АВСД. основание перпендикуляра ВК, проведенного к этой диагонали, делит её на части 3 и 9 см. найдите площадь прямоугол...
Биология
. В процессе энергетического обмена произошло расщепление 7 молекул глюкозы, из которых полному расщеплению подверглись 2 молекулы. Определить:1. С...
Математика
в школьном туристском слете приняло участие 35% всех учащихсся школы,это 224 ученика.Количество учащихся,не принявших участия в туристском слете,со...