объяснить сущность модели атома Томсона
Физика
объяснить сущность модели атома Томсона
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая попытка создания на основе накопленных экспериментальных данных модели атома принадлежит Дж. Дж. Томсону (1903). Согласно этой модели, атом представляет собой непрерывно заряженный положительным зарядом шар радиусом порядка 10√10 м, внутри которого около своих положений равновесия колеблются электроны; суммарный отрицательный заряд электронов равен положительному заря╜ду шара, поэтому атом в целом нейтрален. Через несколько лет было доказано, что представление о непрерывно распределенном внутри атома положительном заряде ошибочно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Обществознание
Действия Российских царей в 1580-1590-е годы. цари: Иван Грозный, Федор Иоанович, Борис Годунов. Цель??? Последствия???
Биология
При определении групп крови в городе обнаружено, что среди 4200 человек 1218 имеют группу крови М, 882 человека – группу N и 2100 – группу МN. Опре...