объем цилиндра равен 80 см3,высота его равно 5 см.Найти площадь боковой поверхности цилиндра
Геометрия
объем цилиндра равен 80 см3,высота его равно 5 см.Найти площадь боковой поверхности цилиндра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=пR квадрат h; S=2пRh; R=корень из(V/пh); S=2п корень из(V/пh)*h= 2п корень(80/5п)*5= 2п*4 корень(п)*5=40 корень из(п)
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