встретились два всадника обменялись мешками .масса одного мешка в три раза меньше массы другого ,а масса двух мешков вместе ровна 16кг .чему равна максса каждого из мешков

Математика

встретились два всадника обменялись мешками .масса одного мешка в три раза меньше массы другого ,а масса двух мешков вместе ровна 16кг .чему равна максса каждого из мешков

Автор: Гость