встретились два всадника обменялись мешками .масса одного мешка в три раза меньше массы другого ,а масса двух мешков вместе ровна 16кг .чему равна максса каждого из мешков
Математика
встретились два всадника обменялись мешками .масса одного мешка в три раза меньше массы другого ,а масса двух мешков вместе ровна 16кг .чему равна максса каждого из мешков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)х+3х=16, 4х=16, х=16:4, х=4кг-масса одного мешка. 2)4*3=12кг-масса второго мешка.
Гость:
Если масса одного мешка равна х То масса другого мешка равна 3х Следует, что общая масса 3х + х = 16 кг 4х = 16 кг х = 4 кг масса 1-го мешка 3х = 12 кг масса 2-го мешка ОТВЕТ: масса каждого мешка равна 4 кг и 12 кг.
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