с какими веществами амиак вступает в реакцию: барий(Ba) Серная кислота(H2SO4) Хлорид меди(CuCl2) оксид железа 3(Fe2O3) хлорид аммония(NH3Cl) азотистая кислота(HNO3) Подалуйста напишите уравнения...

Химия
с какими веществами амиак вступает в реакцию: барий(Ba) Серная кислота(H2SO4) Хлорид меди(CuCl2) оксид железа 3(Fe2O3) хлорид аммония(NH3Cl) азотистая кислота(HNO3) Подалуйста напишите уравнения...
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Гость:
NH3+H2SO4=NH4HSO4                 
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