с какими веществами амиак вступает в реакцию: барий(Ba) Серная кислота(H2SO4) Хлорид меди(CuCl2) оксид железа 3(Fe2O3) хлорид аммония(NH3Cl) азотистая кислота(HNO3) Подалуйста напишите уравнения...
Химия
с какими веществами амиак вступает в реакцию: барий(Ba) Серная кислота(H2SO4) Хлорид меди(CuCl2) оксид железа 3(Fe2O3) хлорид аммония(NH3Cl) азотистая кислота(HNO3) Подалуйста напишите уравнения...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
NH3+H2SO4=NH4HSO4
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