Как составить уравнение? При какой скорости пули из свинца она полностью расплавится при ударе о стенку, если 80% её энергии будет затрачено на нагревание пули?? Начальная температура 27С, темп плавления 327С, удельная теплота ...

Физика

Как составить уравнение? При какой скорости пули из свинца она полностью расплавится при ударе о стенку, если 80% её энергии будет затрачено на нагревание пули?? Начальная температура 27С, темп плавления 327С, удельная теплота плавления свинца 25кДж/кг, удельная теплоемкость свинца 130 Дж/кг.

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