Как составить уравнение? При какой скорости пули из свинца она полностью расплавится при ударе о стенку, если 80% её энергии будет затрачено на нагревание пули?? Начальная температура 27С, темп плавления 327С, удельная теплота ...
Физика
Как составить уравнение? При какой скорости пули из свинца она полностью расплавится при ударе о стенку, если 80% её энергии будет затрачено на нагревание пули?? Начальная температура 27С, темп плавления 327С, удельная теплота плавления свинца 25кДж/кг, удельная теплоемкость свинца 130 Дж/кг.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение теплового баланса: [latex]\frac{0,8mv^2}{2}=cm(t_2-t_1)+\gamma*m.[/latex] Отсюда получаем выражение для скорости: [latex]v=\sqrt{2,5(c(t_2-t_1)+\gamma)}=\sqrt{2,5(130*300+25000)}\ =\ 400\ m/c.[/latex] Ответ: 400 м/с.
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