За 1 кг мороженной рыбы нужно заплатить53р. 20к. Хватит ли 160р.,чтобы купить 3кг такой рыбы?Какова стоимость 2кгрыбы? 500г .рыбы?

Гость: Гость:

1)53,20х3=159р 60к, да хватит 160 рублей чтобы купить 3 кг рыбы 160-159,6=40 копеек останется 2)53,2х2=106р 40 к- стоит 2 кг рыбы 3)53,2х0,5=26р 60 к или53,2:2=26 р 60 к- стоит 500г рыбы