Що треба зробити щоб бути щасливым
Қазақ тiлi
Що треба зробити щоб бути щасливым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для початку самі для себе розберіться, що конкретно для вас щастя? У кожної людини тут свої поняття, критерії, мірки. У всіх людей не буває однакового щастя. Для кожного з нас воно дуже різне. Дуже важливо, щоб поруч з вами були щасливі люди. Позитивний емоційний стан завжди передається й іншим, точно так само як і негатив. Дуже важливо, що людина думає про самого себе, яким він себе вважає. Якщо він вважає себе успішним і щасливим - значить так воно і буде, а вважає себе безнадійним невдахою - так тому й бути! Так що вирішуйте самі, ким ви хочете бути в цьому житті. У житті ми всі допускаємо помилки і промахи. Ідеальних людей немає. Але треба вміти прощати себе, не замикатися на промахи і помилки, а йти далі, долаючи труднощі. Не занижуйте ніколи свою самооцінку! Будьте самодостатні, доглядайте за собою, не давайте собі бути залежним ні від кого і ні від чого! Є ще одна умова, щоб відчувати себе щасливими - це насолоджуватися кожним моментом життя. Дуже часто ми не помічаємо всього хорошого, що відбувається навколо нас, вважаємо, що все так і має бути. А ось коли щось йде не так, як годиться, ми сумуємо, дратуємося, бурчимо. А життя треба приймати такою, яка вона є. І радіти і дякувати їй за все: за літо, за зиму, за блакитне небо, за спів птахів, за сонце, за посмішку дитини, за те, що сьогодні нічого не болить, що можна гуляти, дихати, бачити, любити, вчитися. За все! Цінуйте це все і насолоджуйтеся! На жаль, все в нашому житті недовговічне. Насолоджуйтесь життям ЗАРАЗ! Використовуйте кожну хвилину свого життя з користю для себе і для оточуючих! Знаходьте для цього час і не шкодуйте своїх духовних сил та емоцій! Ніколи не прогнозують погане, щастя можна зруйнувати страхом. Говоріть вголос тільки про ті події, які ви чекаєте від життя з радістю! Не варто притягувати до себе невдачу і смуток. «Я успішна людина, у мене все вийде і буде добре!» - Ось що варто постійно говорити собі! Відповідно до цього, так і вести себе, так виглядати, приймати рішення і діяти, як успішний, впевнений у собі людина. Складіть собі план на майбутнє: все, що ви хотіли б мати, досягти, ким стати. Напишіть все на аркуші паперу і повісьте листок на видне місце, щоб ви могли його бачити постійно. І нехай все у вашому житті складеться так, як ви написали.
Гость:
У книжці "Людина і Світ 11 клас" є так звані "пункти щастя"(можливо, вони допоможуть): 1. Передусім "не пиляйте тирсу", "не жуйте погане", бо песимізм створює "нещасливий світ". Іншими словами, не шкодуйте за тим, чого немає, і радійте тому, що є. 2. Не висувайте до життя надмірно ідеалізованих вимог. Нічого ідеального в житті немає. Якщо ви намагаєтесь, щоб у житті "все було ідеальним", ви готуєте свою загибель. Лише сприймаючи світ таким, яким він є, тобто недосконалим, можна прагнути поліпшити його, знаходити радість у самому процесі його удосконалення. 3. Якщо ви хочете бути щасливим, не хапайтесь істерично за скороминуще. Не мжна жити учорашнім; минуле треба пам'ятати, а майбутнім - жити. 4. Якщо ви зосереджуватиметеся тільки на своєму "Я", то всі дрібниці, що стосуються вас, перетворюватимуться у ваших очах на величезні проблеми і стануть "закривати небо". Тобто розширюйте своє коло інтересів, охоплюючи найрізноманітніші сфери життя. 5. Спокійно і з гідністю сприймайте самого себе. Кожна людина заслуговує на розуміння, співчуття, повагу. Тому варто прийняти себе як кожного іншого, виявити до себе повагу, відповідальність, турботу, адже сприйняття себе є умовою любові до інших!
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