тело брошено вертикально вверх.В каком из нижеперечисленных случаях полная энергия принимает максимальное значние (Сопротивлением воздуха пренебречь). а) при достижении верхней точки траектории б)в момент падения на землю в) в ...

Физика
тело брошено вертикально вверх.В каком из нижеперечисленных случаях полная энергия принимает максимальное значние (Сопротивлением воздуха пренебречь). а) при достижении верхней точки траектории б)в момент падения на землю в) в средней точке траектории д) ни в одном из указанных случаев
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Полная механическая энергия тела, на которое не действуют силы трения и сопротивления, в процессе его движения остается неизменной. Ответ: Д
Гость:
При отсутствии сопротивления полная мех. энергия в поле тяжести Земли - неизменна. Значит максимального значения просто не существует, как и у любой постоянной функции. Ответ: д)
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