тело брошено вертикально вверх.В каком из нижеперечисленных случаях полная энергия принимает максимальное значние (Сопротивлением воздуха пренебречь). а) при достижении верхней точки траектории б)в момент падения на землю в) в ...

Физика

тело брошено вертикально вверх.В каком из нижеперечисленных случаях полная энергия принимает максимальное значние (Сопротивлением воздуха пренебречь). а) при достижении верхней точки траектории б)в момент падения на землю в) в средней точке траектории д) ни в одном из указанных случаев

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