Сумма чисел равна 24. Найдите меньшее из них, если 35% одного из них равна 85% другого.
Алгебра
Сумма чисел равна 24. Найдите меньшее из них, если 35% одного из них равна 85% другого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть первое число Х, тогда второе (24-Х). По условию задачи получаем уравнение: 0,35Х=0,85(24-Х) 0,35Х+0,85Х=20,4 1,2Х=20,4 Х=17Тогда меньшее число 24-17=7
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