Пожалуйста,объясните, почему ни одно отрицательное число не может быть корнем уравнения 3х2-17х+9=0.Заранее спасибо:)
Алгебра
Пожалуйста,объясните, почему ни одно отрицательное число не может быть корнем уравнения 3х2-17х+9=0.Заранее спасибо:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Графиком квадратного уравнения является парабола. И это уравнение обращается в ноль тогда,когда эта парабола пересекает ось абсцисс(Х). Для данного примера,парабола пересекает ее в первой квадранте,это приблизительно в точках: 0,58 и 5. Т.е. обе точки пересечения - положительные числа. Вот и все.
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