средняя длина свободного пробега молекул кислорода при 21 С равна 4,17*10^-3 cм. Определить среднее время свободного пробега молекул при этих условиях

Физика

средняя длина свободного пробега молекул кислорода при 21 С равна 4,17*10^-3 cм. Определить среднее время свободного пробега молекул при этих условиях

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