средняя длина свободного пробега молекул кислорода при 21 С равна 4,17*10^-3 cм. Определить среднее время свободного пробега молекул при этих условиях

Физика
средняя длина свободного пробега молекул кислорода при 21 С равна 4,17*10^-3 cм. Определить среднее время свободного пробега молекул при этих условиях
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
tср = Lср/Vкв.ср   (1) Найдем средн.квадр. скорость молекулы кислорода: Vср.кв. =  [latex]\sqrt{\frac{3kT}{m}}=\ \sqrt{\frac{3RT}{M}}.[/latex]  (2) Подставив (2) в (1), получим: [latex]t=L\sqrt{\frac{M}{3RT}}=4,17*10^{-5}\sqrt{\frac{32*10^{-3}}{3*8,31*294}}\approx87\ nc.[/latex] Ответ: 87 нс. (наносекунд)
Гость:
tср = Lср/Vкв.ср   (1) Найдем средн.квадр. скорость молекулы кислорода: Vср.кв. =    (2) Подставив (2) в (1), получим: Ответ: 87 нс. (наносекунд) Удачи   7 минуты тому     Физика 8197 решения 28 человек онлайн     Обсуждение   Задания   Принять участие в обсуждении          
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