Помидоров собрали на 456кг меньше чем огурцов. Сколько собрали огурцов, если их в4 раза больше чем помидоров?
Математика
Помидоров собрали на 456кг меньше чем огурцов. Сколько собрали огурцов, если их в4 раза больше чем помидоров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Помидоры-Х; Огурцы-4Х. Огурцов на 3Х больше. Но в то же время их больше на 456кг Следовательно ЗХ=456 Огурцов собрали 456:3×4=608(кг)
Гость:
огурцы-х+456,4х помидоры- х 1)4х=х+456 3х=456 х=152 кг -помидоры 2)152+456=152х4=608 кг- огурцы
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