Представьте 36a^6b^12 в виде степени произведения. Значок ^ означает степень

Алгебра
Представьте 36a^6b^12 в виде степени произведения. Значок ^ означает степень
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если правильно понимаю, надо представить в виде степени произведение, то 36a^6b^12=(6(ab^2)^3)^2 или так =(6a^3b^6)^2
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