Периметр правильного многоугольника равен 84см, а сумма его внутренних углов на 540 градусов больше суммы внешних углов. Найдите сторону многоугольника.
Геометрия
Периметр правильного многоугольника равен 84см, а сумма его внутренних углов на 540 градусов больше суммы внешних углов. Найдите сторону многоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сумма внешних углов многоугольника равна 360(всегда) значит сумма внутр. углов равна 540+360=900 сумма внутр. углов многоугольника определяется по формуле 180(n-2) 900=180(n-2) количество углов, равно как и сторон, n =900/180+2=7 сторона равна 84/7=12 см
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