Периметр правильного многоугольника равен 84см, а сумма его внутренних углов на 540 градусов больше суммы внешних углов. Найдите сторону многоугольника.

Геометрия

Периметр правильного многоугольника равен 84см, а сумма его внутренних углов на 540 градусов больше суммы внешних углов. Найдите сторону многоугольника.

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