Приведите примеры полезных для человека растений,имеющих видоизмененные побеги

Биология
Приведите примеры полезных для человека растений,имеющих видоизмененные побеги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клубника (видоизмененные побеги - усы), ландыш, купена, анемоны (видоизмененные побеги -корневища), топинамбур, картофель (видоизмененные побеги - клубни), тюльпаны, лилии, лук (видоизмененные побеги - луковицы), боярышник (видоизмененные побеги -колючки).
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