Приведите примеры полезных для человека растений,имеющих видоизмененные побеги
Биология
Приведите примеры полезных для человека растений,имеющих видоизмененные побеги
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клубника (видоизмененные побеги - усы), ландыш, купена, анемоны (видоизмененные побеги -корневища), топинамбур, картофель (видоизмененные побеги - клубни), тюльпаны, лилии, лук (видоизмененные побеги - луковицы), боярышник (видоизмененные побеги -колючки).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Диаметр Мекрурия - 5 тыс. км. Венеры в 2,48 раз больше, а диаметр Марса состовляет 17/31 диаметра Венеры. Найди диаметр марса и венеры.
Математика
Помидоров собрали на 456кг меньше чем огурцов. Сколько собрали огурцов, если их в4 раза больше чем помидоров?