Помогите написать ОВР: K2SnO2+Br2+KOH=K2SnO3+KBr+H2O KCl+ KMnO4 + H2SO4 = Сl2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O SO2+FeCl3+H2O=H2SO4+FeCl2+HCl
Химия
Помогите написать ОВР: K2SnO2+Br2+KOH=K2SnO3+KBr+H2O KCl+ KMnO4 + H2SO4 = Сl2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O SO2+FeCl3+H2O=H2SO4+FeCl2+HCl
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2SnO2 + Br2 + 2KOH = K2SnO3 + 2KBr + H2O Br2(0) + 2e = 2Br(-1) восстановление 1 Sn(+2) - 2e = Sn(+4) окисление 1 10KCl + 2KMnO4 + 8H2SO4 = 5Сl2 + 2MnSO4 + 6K2SO4 + 8H2O 2Cl(-1) - 2e = Cl2(0) окисление 5 Mn(+7) + 5e = Mn(+2) восстановление 2 SO2 + 2FeCl3 + 2H2O = H2SO4 + 2FeCl2 + 2HCl S(+4) - 2e = S(+6) окисление 1 Fe(+3) + 1e = Fe(+2) восстановление 2
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