был ли тираном иван грозный
Обществознание
был ли тираном иван грозный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да Иван Грозный был тираном! Чего стоил,созданный им отряд опричников! Сколько людей погубили!
Гость:
Да он был тираном,он лишил жизни многих людей,его все боялись,он убил своего сына.
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