Помогите пожалуйста!! Нужно приготовить сообщение на тему берегите природу. Используя цифровые факты.

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Природа нужна для того , что бы жили : люди , животные , и все что живет . Природа создала всё живое , надо беречь природу .Сколько загрезено водоемов!...Очень много примерно 12 млн в океаны попадает нефти.Гибнут рыбы!Сельские люди пьют эту загрезненную воду. В мире 58% коралловых рифов находятся под угрозой исчезновенья.Человек является частью природы, он связан с окружающей средой : с землёй, реками, воздухом и живущими вокруг организмами.Человек меняет природную среду, делает её удобной для себя. Это приводит к экологическим проблемам. Например, люди вырубают лес для получения древесины, распахивают степи, строят плотины, дороги. Всё это влияет на жизнь диких животных, они не могут приспособиться к новым местам обитания и гибнут. А исчезновение одного вида животного приводит к вымиранию других видов.Многочисленный автотранспорт выбрасывает в воздух углекислый газ, что ведёт к парниковому эффекту и разрушается озоновый слой, поэтому возникают климатические изменения. Уже сейчас стало ощущаться глобальное потепление Земли. Таяние полярных ледников -- самый яркий пример. Это также может вызвать экологическую катастрофу. Всё чаще по вине человека возникают нефтяные разливы в морях. Нефтяная пленка склеивает перья птицам, мех морским обитателям, засоряет жабры рыбам, отчего животные погибают. Получается, что человек оказывает разрушительное действие на природу. В результате его деятельности все больше загрязняются суша, вода и воздух, гибнут животные и растения. Поэтому необходимо заботиться об окружающей нас природе. Если наступление на природу не прекратится, то может наступить экологическая катастрофа.