Решити очень срочно хоть скольконибудь задач пожалуйста.Можно только формулы. №1 Какое количество теплоты получит 2кг гелия при изохорном нагревание его на 50кельвинов? №2 с какой скоростью должна лететь свинцовая пуля , чтоб...
Физика
Решити очень срочно хоть скольконибудь задач пожалуйста.Можно только формулы. №1 Какое количество теплоты получит 2кг гелия при изохорном нагревание его на 50кельвинов? №2 с какой скоростью должна лететь свинцовая пуля , чтобы при ударе о стенку она нагрелась на120 градуссов цельсия если при ударе в тепло преврощается 20% ? №3 Один моль идеального газа нагрели изобарно на 72 кельвина сообщив ему при этом 1,6кДж теплоты. Найти соверщённую газом работу и приращение его внутренней энергии? №4 Железный шар падая свободно достиг скорости 41м/с ударившись об землю подскочил на 1,6 метров. наийти изменение тмпературы шара при ударе? №5 Одноатомный газ гелий расщиряясь при постоянном давление совершил некотурую полезную работу. Найти КПД для данного процесса? №6 Идеальный одноатмный газ придавление 3атм и тмпературе 0 градуссов цельсия занимает обём 2м^3. Газ сжимают бекз теплообмена с окружающей средой, при этом температура повышается на 200 градуссов цельсия. определить работу совершенную газом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Решение. Если процесс изохорный, то вся энергия идет на увеличения внутренней энергии гелия. U2-U1=(3/2)*(m/M)*R*(T2-T1); m=2; M=4*10^-3; R=8,31; T2-T1=50. остальное сами сосчитаете! 2) кинетич энергия mV^2/2, на тепло остаётся 0.2 от этой величины. теплоемкость свинца 130 Дж/(кг*К), множим на 120 градусов, получаем 15600 Дж/кг = 0.2 * V^2/2, откуда V = 395 м/с. 3) 4) Решение. c*m*dt=0,5*m*v^2-m*g*h; dt=(0,5*v^2-g*h)/c; c=470; v=41; h=1,6; Удачиg=9,8. Дано: V0 = 0 V = 41м/с h' = 1,6м с = 460 Дж/кг*град V = V0 + gt V = gt t = V/g = 41/10 = 4,1c h = V0t + gt^2/2 h = gt^2/2 = 10*4,1*4,1/2 = 84,05м закон сохранения энергии mgh = mgh' + dQ dQ = mg(h - h') dQ = mcdT mcdT = mg(h - h') cdT = g(h - h') dT = g(h - h')/c = 10*(84,05 - 1,6)/460 = 1,79 град Железный шар,падая свободно,достиг скорости 41м/с, ударившись о землю, подскочил на 1.6м. Найдите изменение температуры шара при ударе. кинетическая энергия в момент удара частично перешла в тепло а частично на подпрыгивание шарика (m*v^2)/2=m*g*h+c*m*(t2-t1) cокращаем m (удельное изменение температуры железа берем из справочника =444) (t2-t1)=((v^2)/2- g*h)/c=(840,5-15,68)/444=1,85 (C или К) 5) 6)Применяя 1 начало термодинамики , получим , что Q=(U2-U1)-A, Q=0 , т.к. нет теплообмена с окруж средой , отсюда получаем , что A=U2-U1=3/2*Y*R*(T2-T1), где Y- кол-во молей ( не нашёл нужную букву) из P*V=Y*R*T , находим Y=P*V/R*T1 , то при подстановке получим A=3/2*(T2-T1)/T1*P*V здесь T2-T1=200 , T1=0, P=3 атм, V=2м^3 Мы взяли работу со знаком минус так работа совершается над газом
Гость:
1. При изохорном нагревании работа не совершается и все тепло идет на увеличение внутр. энергии: Q = дельтаU = (3/2)*(mRдельтаТ)/M = 0,31 Дж 2. 0,2*mv^2/2 = c*m*дельта t Отсюда находим скорость (с= 130 - удельная теплоемкость свинца): v = корень(2*120*130/0,2) = 400 м/с 3. По первому закону термодинамики: Q = A + дельтаU A = (mRдельтаТ)/M = R*дельтаТ = 8,31*72 = 600 Дж Тогда дельтаU = 1600 - 600 = 1000 Дж. Ответ: А = 0,6 кДж; дельтаU = 1 кДж. 4 Изменение мех энергии ушло в тепло: Q = m(v^2/2 - gh) = cmдельтаt Отсюда находим увеличение температуры дельтаt = (v^2/2 - hg)/c ( c = 460 - теплоемкость железа) дельтаt= 1,8 град 5. Q = A + дельтаU Для изобарного процесса А = (nRдельтаT) Для гелия дельтаU = (3nRдельтаТ)/(2) = 3А/2 Таким образом Q = A + 3A/2 = 5A/2 Тогда : к.п.д. = A*100%/Q = 40 % 6. А + дельтаU = 0 Отсюда А = -дельтаU =(3nRдельтаT)/2 Из уравнения Менделеева-Клапейрона найдем количество молей n: n = PV/(RT) Тогда работа: А = - 3PVдельтаТ /(2Т) = - 660 кДж
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