Решити очень срочно хоть скольконибудь задач пожалуйста.Можно только формулы. №1 Какое количество теплоты получит 2кг гелия при изохорном нагревание его на 50кельвинов?   №2 с какой скоростью должна лететь свинцовая пуля , чтоб...

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1)Решение. Если процесс изохорный, то вся энергия идет на увеличения внутренней энергии гелия. U2-U1=(3/2)*(m/M)*R*(T2-T1); m=2; M=4*10^-3; R=8,31; T2-T1=50. остальное сами сосчитаете! 2) кинетич энергия mV^2/2, на тепло остаётся 0.2 от этой величины. теплоемкость свинца 130 Дж/(кг*К), множим на 120 градусов, получаем 15600 Дж/кг = 0.2 * V^2/2, откуда V = 395 м/с. 3) 4) Решение. c*m*dt=0,5*m*v^2-m*g*h; dt=(0,5*v^2-g*h)/c; c=470; v=41; h=1,6; Удачиg=9,8. Дано: V0 = 0 V = 41м/с h' = 1,6м с = 460 Дж/кг*град V = V0 + gt V = gt t = V/g = 41/10 = 4,1c h = V0t + gt^2/2 h = gt^2/2 = 10*4,1*4,1/2 = 84,05м закон сохранения энергии mgh = mgh' + dQ dQ = mg(h - h') dQ = mcdT mcdT = mg(h - h') cdT = g(h - h') dT = g(h - h')/c = 10*(84,05 - 1,6)/460 = 1,79 град Железный шар,падая свободно,достиг скорости 41м/с, ударившись о землю, подскочил на 1.6м. Найдите изменение температуры шара при ударе. кинетическая энергия в момент удара частично перешла в тепло а частично на подпрыгивание шарика (m*v^2)/2=m*g*h+c*m*(t2-t1) cокращаем m (удельное изменение температуры железа берем из справочника =444) (t2-t1)=((v^2)/2- g*h)/c=(840,5-15,68)/444=1,85 (C или К) 5) 6)Применяя 1 начало термодинамики , получим , что Q=(U2-U1)-A, Q=0 , т.к. нет теплообмена с окруж средой , отсюда получаем , что A=U2-U1=3/2*Y*R*(T2-T1), где Y- кол-во молей ( не нашёл нужную букву) из P*V=Y*R*T , находим Y=P*V/R*T1 , то при подстановке получим A=3/2*(T2-T1)/T1*P*V здесь T2-T1=200 , T1=0, P=3 атм, V=2м^3 Мы взяли работу со знаком минус так работа совершается над газом