.При включении в электрическую цепь проводника диаметром 0,5 мм и длиной 4,5 м разность потенциалов на его концах оказалась 1,2 В при силе тока 1А. Чему равно удельное сопротивление материала проводника?
Физика
.При включении в электрическую цепь проводника диаметром 0,5 мм и длиной 4,5 м разность потенциалов на его концах оказалась 1,2 В при силе тока 1А. Чему равно удельное сопротивление материала проводника?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону Ома: R = U/I C другой стороны: R = pL/S, где р - искомое уд. сопрот. материала, S = pi*d^2/4 - площ. поперечного сечения. Приравняв, найдем выражение для р: [latex]p=\frac{U*S}{L*I}=\frac{\pi*d^2U}{4LI}\approx0,05\ Om*mm^2/m[/latex] Ответ: 0,05 Ом*мм^2/м
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