перпендикулярны ли вектора m {15;3} n {2;10}
Геометрия
перпендикулярны ли вектора m {15;3} n {2;10}
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