кто получил выгоду от африканской торговли в средневековье

Обществознание
кто получил выгоду от африканской торговли в средневековье
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Великий шолковый путь " был основным путем в азии в среднее века, так что прибыл получали арабские и китайские купцы перепрадовавшие свой товар в европу....
Гость:
Генуя получила особые преимущества в торговле
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