У двух соек в гнездах по 8 яиц, а у уропатки две гнездовые кладки по 9 яиц.Сколько всего яиц отложили две сойки? Две куропатки? Две сойки и две куропатки вместе?
Математика
У двух соек в гнездах по 8 яиц, а у уропатки две гнездовые кладки по 9 яиц.Сколько всего яиц отложили две сойки? Две куропатки? Две сойки и две куропатки вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
у 2х соек 8+8=16 у 2х куропаток 9+9=18 вместе 16+18=34 или 8+8+9+9=34
Гость:
Т.к. у одной сойки 8 яиц, значит у двух соек будет 8*2=16 Т.к. у одной куропатки две кладки по 9 яиц, значит всего у неё 9*2=18, значит у двух куропаток 18*2=36 яиц Т.к. у двух соек 16 яиц, а у двух куропаток 36 яиц, значит у двух соек и двух куропаток всег вместе будет 36+18=54 яйца.
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