У двух соек в гнездах по 8 яиц, а у уропатки две гнездовые кладки по 9 яиц.Сколько всего яиц отложили две сойки? Две куропатки? Две сойки и две куропатки вместе?

Гость: Гость:

Т.к. у одной сойки 8 яиц, значит у двух соек будет 8*2=16 Т.к. у одной куропатки две кладки по 9 яиц, значит всего у неё 9*2=18, значит у двух куропаток 18*2=36 яиц Т.к. у двух соек 16 яиц, а у двух куропаток 36 яиц, значит у двух соек и двух куропаток всег вместе будет 36+18=54 яйца.