Разложите на множители квадратный трехчлен х в квадрате + 3х-10
Алгебра
Разложите на множители квадратный трехчлен х в квадрате + 3х-10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]x^{2}+3x-10=x^{2}+(5x-2x)-10=(x^{2}+5x)+(-2x-10)=(x^{2}+5x)-(2x+10)=x(x+5)-2(x+5)=(x+5)(x-2)[/latex]
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