при получении денег через банкомат банк удерживает 3% от снятой суммы.Сколько всего денег будет снято со счета клиента,если он получает через банкомат a р.?

Алгебра
при получении денег через банкомат банк удерживает 3% от снятой суммы.Сколько всего денег будет снято со счета клиента,если он получает через банкомат a р.?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a/100*3, процент это одна сотая, делим на 100 получаем значение 1 процента, и умножаем на 3 - получаем 3 процента
Гость:
0,03а р  будет снято                                    
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Помогите пожалуйста! Тема и основная мысль рассказа Драгунского -Девочка на шаре
Ответить
Химия
С какими из перечисленных ниже веществ взаимодействует раствор H2SO4: CA(OH)2,CU, SIO2 ,BACL2 .
Ответить
Физика
Самолет массой 2т. летит со скоростью 50м/с. На высоте 420 м. он переходит на снижение (выкл. двигателе ) и совершает посадку,имея скорость 30 м/с ...
Ответить
Физика
В сосуд содержащий 4,5л воды с температурой 60 градусов ,опускают 1,5кг льда с температурой -40 градусов.Определить окончательную температуру воды ...
Ответить
Алгебра
Разложите на множители квадратный трехчлен х в квадрате + 3х-10
Ответить