при получении денег через банкомат банк удерживает 3% от снятой суммы.Сколько всего денег будет снято со счета клиента,если он получает через банкомат a р.?

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при получении денег через банкомат банк удерживает 3% от снятой суммы.Сколько всего денег будет снято со счета клиента,если он получает через банкомат a р.?

Автор: Гость