при получении денег через банкомат банк удерживает 3% от снятой суммы.Сколько всего денег будет снято со счета клиента,если он получает через банкомат a р.?
Алгебра
при получении денег через банкомат банк удерживает 3% от снятой суммы.Сколько всего денег будет снято со счета клиента,если он получает через банкомат a р.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a/100*3, процент это одна сотая, делим на 100 получаем значение 1 процента, и умножаем на 3 - получаем 3 процента
Гость:
0,03а р будет снято
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