С какими из перечисленных ниже веществ взаимодействует раствор H2SO4: CA(OH)2,CU, SIO2 ,BACL2 .
Химия
С какими из перечисленных ниже веществ взаимодействует раствор H2SO4: CA(OH)2,CU, SIO2 ,BACL2 .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4Ca(OH)2+4H2SO4=4CaSO4*2H2O -гипс
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