С какими из перечисленных ниже веществ взаимодействует раствор H2SO4: CA(OH)2,CU, SIO2 ,BACL2 .

Химия

С какими из перечисленных ниже веществ взаимодействует раствор H2SO4: CA(OH)2,CU, SIO2 ,BACL2 .

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