Самолет массой 2т. летит со скоростью 50м/с. На высоте 420 м. он переходит на снижение (выкл. двигателе ) и совершает посадку,имея скорость 30 м/с . Определите работу силы сопротивления воздуха во время планирующего полета.

Физика

Самолет массой 2т. летит со скоростью 50м/с. На высоте 420 м. он переходит на снижение (выкл. двигателе ) и совершает посадку,имея скорость 30 м/с . Определите работу силы сопротивления воздуха во время планирующего полета.

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