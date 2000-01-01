Самолет массой 2т. летит со скоростью 50м/с. На высоте 420 м. он переходит на снижение (выкл. двигателе ) и совершает посадку,имея скорость 30 м/с . Определите работу силы сопротивления воздуха во время планирующего полета.
Физика
Самолет массой 2т. летит со скоростью 50м/с. На высоте 420 м. он переходит на снижение (выкл. двигателе ) и совершает посадку,имея скорость 30 м/с . Определите работу силы сопротивления воздуха во время планирующего полета.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изменение мех. энергии равно работе силы сопротивления: Асопр = [latex]-(mgh+\frac{m}{2}(v_1^2-v_2^2))=\ -2000(4200+800)=-10\ MDj[/latex] Ответ: -10 МДж
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