Помогите пожалуйста! Тема и основная мысль рассказа Драгунского -Девочка на шаре

Литература
Помогите пожалуйста! Тема и основная мысль рассказа Драгунского -Девочка на шаре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"счастье, когда тебя понимают" - это высвказывание является основной темой и мыслью рассказа Драгунского "Девочка на шаре".
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