определить число электронов,проходящих за 1с через сечение маталлического проводника при силе тока в нём,равной 0,8мка ответ может быть 5,10 или 13
Физика
определить число электронов,проходящих за 1с через сечение маталлического проводника при силе тока в нём,равной 0,8мка ответ может быть 5,10 или 13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим заряд пронесенный за указанное время: Q = I*t = 0,8 мкКл Поделив на заряд электрона, получим искомое число электронов: N = 8*10^(-7) / 1,6*10^(-19) = 5*10^12 штук Ответ: [latex]5*10^{12}.[/latex]
Гость:
количество перенесенного заряда q=I*t= 8*10^-6 A * 1c = 8*10^-6 Кл Кл[1] — заряд электрона. количество электронов N=q/e0
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