определить число электронов,проходящих за 1с через сечение маталлического проводника при силе тока в нём,равной 0,8мка ответ может быть 5,10 или 13

Физика

определить число электронов,проходящих за 1с через сечение маталлического проводника при силе тока в нём,равной 0,8мка ответ может быть 5,10 или 13

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