Сравните силу F1, необходимую для подъема учебника физики, с силой F2, необходимой для отрыва от стола одного края этого учебника (смотр. рисунок). Дайте физическое объяснение различия этих сил.
Физика
Сравните силу F1, необходимую для подъема учебника физики, с силой F2, необходимой для отрыва от стола одного края этого учебника (смотр. рисунок). Дайте физическое объяснение различия этих сил.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для отрыва от стола всего учебника (поступательное движение) требуется минимальная сила F1 = mg Для отрыва от стола края учебника (вращательное движение ) требуется минимальная сила F2, определяемая равенством моментов приложенных сил относительно оси, совпадающей с противоположным краем книги: F2*r = mg*(r/2) Здесь r - расстояние от края до края книги, сила тяжести приложена в середине. Отсюда имеем: F2 = mg/2 = F1/2 Итак сила F2 - в 2 раза меньше и обусловлено это различием в производимом воздействии - вращение и поступательное движение.
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