Могли ли влиять сатирические произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина на общественный уклад тогдашней России? В чем актуальность его произведений? Спасибо.
Литература
Могли ли влиять сатирические произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина на общественный уклад тогдашней России? В чем актуальность его произведений? Спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для передовой части общества- непременно. Его сатиры , порою переходящей в сарказм боялись. Разве хочется хоть кому- то попасть под всеобщее осмеяние?!Цензура, запреты, преследования поддтверждают это.Темный , необразованный народ, безропотно подчиняющийся господ. классу, мог в конце концов услышать и прозреть... Актуальность в обличении, нужно говорить правду жизни, показывать ее истинное лицо и называть дурака - дураком, а подлеца- подлецом.Я так думаю...
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