Зуб кашалота весит 3кг,Сколько весят 3 зуба кашалота?
Математика
Зуб кашалота весит 3кг,Сколько весят 3 зуба кашалота?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х3=9 кг весят 3 зуба кашалота
Гость:
конечно 3*3 будет 9 весят все данные зубы
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