когда научились делать изделия из глины?

Учёные говорят, что фигурки из глины люди начали делать более 20 тысяч лет назад

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Время появления керамики относят к эпохе мезолита (10—16 тысяч лет до н. э.) Около 9000 года до н. э. стали строить глинобитные дома. Около 8000 года до н. э. - обжигать изделия из глины.