(((Повесть о том как, один мужик двух генералов прокормил))) Подготовить письменную характеристику генералов по плану: 1) Что мы знаем о петербурской жизни генералов ? 2) Как была регистратура, в которой служили генералы? 3) Чт...

Гость: Гость:

1 Через образы ген-ов раскроем тему петерб.жизни. -"имели каждый свою кухарку" -"стали искать , где восток, где запад..." -видят плоды на деревьях, а как достать не ведают -встречается им и рыба, и дичь - ничего не могут добыть "Кто бы мог думать...., что человеческая пища...летает, плавает и на деревьях растет" Из "Московских ведомостей": "Вчера ... у... был парадный обед. "...вчерашнего числа, по случаю....был в здешнем клубе фестиваль... ВЫВОД : паразитический праздный образ жизни за счет народа: "...если бы нам найти мужика..." 2 -"служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре;тамродились,воспитались и состарились..." ВЫВОД:безделие, местопросиживание. 3 "ничего не понимали...",понятия ни о чем не имели, делать ничего не умели, ни к чему не приспособлены , "...даже слов никаких не знали, кроме:"Примите уверение..." -- глупые ,пустые, никчемные людишки 4"Отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?"--"...но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент,там пишете , а потом ложитесь спать..." -ВЫВОД:непроглядная необразованность, полная тупость 5 Неприспособленность к работе, к каким-либо действиям , а решение- найти работника-мужика 6Пренебрежительное отношение с позиции "власть имущих" 8 Автор смеется над своими персонажами : изображает их сатирический портрет. Но этот смех "сквозь слеы" показывает негодование , ненависть автора к существующему строю. 9 Автор,конечно, утрирует, но и сегодня можно встретить тупиц, тунеядцев,любителей красивой жизни за чухой счет.