(((Повесть о том как, один мужик двух генералов прокормил))) Подготовить письменную характеристику генералов по плану: 1) Что мы знаем о петербурской жизни генералов ? 2) Как была регистратура, в которой служили генералы? 3) Чт...

Литература
(((Повесть о том как, один мужик двух генералов прокормил))) Подготовить письменную характеристику генералов по плану: 1) Что мы знаем о петербурской жизни генералов ? 2) Как была регистратура, в которой служили генералы? 3) Что можно сказать об уме генералов?Приспособленность их к самостоятельной жизни. 4) О чём говорять генералы. Какие у них интересы . Их объяснение смены дня и ночи, вавилонского столпотворения и потопа? 5) Причины, приведшие генералов в безвыходное положение. В чём они нашли спасение? 6) Отношение генералов к мужику? 7) Отличие генералов друг от друга ? 8) Отношения к генералом автора? 9) Возможность существования таких генералов на самом деле ? 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Через образы ген-ов раскроем тему петерб.жизни.    -"имели каждый свою кухарку"   -"стали искать , где восток, где запад..."   -видят плоды на деревьях, а как достать не ведают   -встречается им и рыба, и дичь - ничего не могут добыть   "Кто бы мог думать...., что человеческая пища...летает, плавает и на деревьях растет" Из "Московских ведомостей":       "Вчера ... у... был парадный обед.       "...вчерашнего числа, по случаю....был в здешнем клубе фестиваль... ВЫВОД : паразитический праздный образ жизни за счет народа: "...если бы нам найти мужика..."  2  -"служили генералы всю жизнь в какой-то регистратуре;тамродились,воспитались и состарились..."   ВЫВОД:безделие, местопросиживание. 3 "ничего не понимали...",понятия ни о чем не имели, делать ничего не умели, ни к чему не приспособлены , "...даже слов никаких не знали, кроме:"Примите уверение..."   --  глупые ,пустые, никчемные  людишки 4"Отчего солнце прежде восходит, а потом заходит, а не наоборот?"--"...но ведь и вы прежде встаете, идете в департамент,там пишете , а потом ложитесь спать..." -ВЫВОД:непроглядная необразованность, полная тупость  5 Неприспособленность к работе, к каким-либо действиям , а решение- найти работника-мужика 6Пренебрежительное отношение с позиции "власть имущих" 8 Автор смеется над своими персонажами : изображает их сатирический портрет. Но этот смех "сквозь слеы" показывает негодование , ненависть автора к существующему строю. 9 Автор,конечно, утрирует, но и сегодня  можно встретить тупиц, тунеядцев,любителей красивой жизни за чухой счет. 
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