в первом ряду росло в 2,5 раза больше кустов ежевики, чем во втором ряду. Когда из первого ряда 12 кустов пересадили во второй ряд, то число кустов в каждом ряду стало одинаковое. Сколько кустов ежевики было во втором ряду до п...
Алгебра
в первом ряду росло в 2,5 раза больше кустов ежевики, чем во втором ряду. Когда из первого ряда 12 кустов пересадили во второй ряд, то число кустов в каждом ряду стало одинаковое. Сколько кустов ежевики было во втором ряду до пересадки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - во 2м ряду 2,5Х - в 1м ряду 2,5Х - 12 = Х + 12 1,5Х = 24 Х=16 - росло во 2м ряду 16*2,5 = 40 - росло в 1м ряду
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