в первом ряду росло в 2,5 раза больше кустов ежевики, чем во втором ряду. Когда из первого ряда 12 кустов пересадили во второй ряд, то число кустов в каждом ряду стало одинаковое. Сколько кустов ежевики было во втором ряду до п...

Алгебра

в первом ряду росло в 2,5 раза больше кустов ежевики, чем во втором ряду. Когда из первого ряда 12 кустов пересадили во второй ряд, то число кустов в каждом ряду стало одинаковое. Сколько кустов ежевики было во втором ряду до пересадки?

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