Запишите поморфемно деепричастия:обозревая,растерявшись.
Русский язык
Запишите поморфемно деепричастия:обозревая,растерявшись.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обо - приставка,зр -корень ,ева -суффикс, я- суффикс, все слово-основа Рас-приставка,тер-корень,суффиксы-Я,ВШИ,СЬ, основа-все слово.
Гость:
Обозревая:обо - приставка,зр -корень ,ева -суффикс, я- суффикс,основа слова -обозревая. Растерявшись:рас-приставка,тер-корень,суффиксы-я,вши,постффикс-сь, основа слова-растерявшись.
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