Синтактический разбор: На краю поляны сохранились заросли малины.
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Синтактический разбор: На краю поляны сохранились заросли малины.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На краю поляны сохранились заросли малины.(повест, невоскл, простой, распр) что?-заросли это подлежащее выраженнным сущ-не заросли (что сделались?) сохранились - это сказуемое выраженным глаголом сохранились (где?) на краю- это обстоятельство на краю (чего?)- поляны- это дополнение заросли (чего?)- малины - это дополнение
Гость:
На краю поляны сохранились заросли малины. .-.-.-.- - - - - _________ _____ - - - - - 2 черты заросли-подлежащие,выражено существительным сохранились- сказуемое,выраженное глаголом на краю- обстоятельство,выраженное сущесвительным поляны,малины- дополнения, выраженные существительными
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