Синтактический разбор: На краю поляны сохранились заросли малины.

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На краю поляны сохранились заросли малины.(повест, невоскл, простой, распр) что?-заросли это подлежащее выраженнным сущ-не заросли (что сделались?) сохранились - это сказуемое выраженным глаголом сохранились (где?) на краю- это обстоятельство на краю (чего?)- поляны- это дополнение заросли (чего?)- малины - это дополнение