C.Д- секущая угол 1=углу2=35градусов, угол3=42градуса, доказать что А параллельно Б
Геометрия
C.Д- секущая угол 1=углу2=35градусов, угол3=42градуса, доказать что А параллельно Б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если угол 1 и угол 2 внутренние накрест лежащие,то тогда прямые параллельны Или если угол 1 и угол 2 соответственные,то прямые параллельны.
Гость:
Пусть прямая СД пересекает прямые а,б, соответственно в точках А И Б углы 1=2,то прямые а и б паралллельны,,,наверное так!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
В первом ряду росло в 2,5 раз больше кустов ежевики,чем во втором ряду.Когда из первого ряда 12 кустов пересадили во второй ряд ,то в каждом ряду к...