C.Д- секущая угол 1=углу2=35градусов, угол3=42градуса, доказать что А параллельно Б

Геометрия
C.Д- секущая угол 1=углу2=35градусов, угол3=42градуса, доказать что А параллельно Б
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если угол 1 и угол 2 внутренние накрест лежащие,то тогда прямые параллельны Или если угол 1 и угол 2 соответственные,то прямые параллельны.  
Гость:
Пусть прямая СД пересекает прямые а,б, соответственно в точках А И Б углы 1=2,то прямые а и б паралллельны,,,наверное так!
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