помогите пожалуйста!сделать фонетический разбор слова "хотя"
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помогите пожалуйста!сделать фонетический разбор слова "хотя"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хотя - 4 буквы, 4 звука. 2 слога. Х - согласная, глухая, твердая О - гласная, безудрная Т - согласная, глухая, мягкая Я - гласная, ударная
Гость:
хотя=хо-тя,2 слога,ударение на второй слог х-{х}-согл,тверд.непарн. о-{о}-гласн,безударн. т-{т}-согл.,мягк,парная я-{й}-согл,тверд,непарн. {а}-гласн,ударная 5 звуков,4 буквы
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