сплав содержит 16% олова. А)Сколько граммов олова содержится в 125 г сплава Б).Сколько граммов сплава необходимо взять, чтобы он содержал 40 г олова

Математика
сплав содержит 16% олова. А)Сколько граммов олова содержится в 125 г сплава Б).Сколько граммов сплава необходимо взять, чтобы он содержал 40 г олова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 0,16х125=20 г олова в 125 г сплава Б)х г -100%   40г-16% х=40х100/16=250г сплава надо взять или 40г:20г= 2 раза больше,то 125х2=250г
Гость:
100% - 125 г 16%  -  х  г х= 125*16/100=20 г олова   100% - У г 16%  -  40  г У=40*100/16=250 сплава  
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