Из предложений выписать слово с чередующейся гласной в корне Мальчик присел на корточки и разложил перед собакой своего обеда завернутого в газету. Собака не оживилась не выказала никакого интереса к пище.

Русский язык
Из предложений выписать слово с чередующейся гласной в корне Мальчик присел на корточки и разложил перед собакой своего обеда завернутого в газету. Собака не оживилась не выказала никакого интереса к пище.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разложил   чередующаяся гласная - о   лаг-лож
Гость:
разложил; лаг-лож Например: разложил-разлагать
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