Из предложений выписать слово с чередующейся гласной в корне Мальчик присел на корточки и разложил перед собакой своего обеда завернутого в газету. Собака не оживилась не выказала никакого интереса к пище.
Русский язык
Из предложений выписать слово с чередующейся гласной в корне Мальчик присел на корточки и разложил перед собакой своего обеда завернутого в газету. Собака не оживилась не выказала никакого интереса к пище.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разложил чередующаяся гласная - о лаг-лож
Гость:
разложил; лаг-лож Например: разложил-разлагать
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Математика
сплав содержит 16% олова. А)Сколько граммов олова содержится в 125 г сплава Б).Сколько граммов сплава необходимо взять, чтобы он содержал 40 г олова
Геометрия