Из предложений выписать слово с чередующейся гласной в корне Мальчик присел на корточки и разложил перед собакой своего обеда завернутого в газету. Собака не оживилась не выказала никакого интереса к пище.

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Из предложений выписать слово с чередующейся гласной в корне Мальчик присел на корточки и разложил перед собакой своего обеда завернутого в газету. Собака не оживилась не выказала никакого интереса к пище.

Автор: Гость